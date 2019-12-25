Две линии Васильевского острова освободили от воздушных линий электропередач

Специалисты установили на улицах новое уличное освещение, стилизованное под исторические фонари.

На 1-й и Кадетской линиях Васильевского острова прошла реконструкция наружного освещения. Специалисты полностью освободили 2 улицы от воздушных линий электропередач, установив 166 фонарей, стилизованных под исторические. Об этом сообщила пресс-служба Сольного.

Новое освещение на чугунных опорах обеспечивается энергосберегающими светодиодными матрицами. За счёт приведённых работ количество светильников удалось увеличить в 1,6 раза. Для проезжей части выбраны фонари с тёплым, а для пешеходных переходов – с контрастным светом.

В Смольном напомнили, что Северная столица одновременно реализует программы внутриквартального, садово-паркового освещения и архитектурно-художественной подсветки.

Ранее мы сообщили о том, что более 300 млн рублей готовы выделить на реставрацию Московских ворот.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)