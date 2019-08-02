Наружные работы в здании Биржи завершат до конца года

Эрмитаж ищет нового подрядчика для реставрации.

Наружные работы в ходе реставрации здания Биржи на стрелке Васильевского острова планируется закончить к концу текущего года. Об этом на пресс-конференции 7 мая заявил гендиректор Эрмитажа, в введении которого находится Биржа, Михаил Пиотровский.

По словам Пиотровского, сейчас для реставрации ищут нового подрядчика: с предыдущим, не выполнившим необходимый объем работ, расторгли контракт. Кризис, считает гендиректор Эрмитажа, может даже помочь отобрать хорошего подрядчика.

Нам важно, чтобы подрядчик не оказался вором или человеком, который не умеет строить. Громадный процент подрядчиков, которые идут работать на предприятия культуры, оказываются непригодными, чтобы завершить эту работу, поэтому мы очень тщательно выбираем подрядчиков. Михаил Пиотровский

В целом в здании Биржи планируется провести полную реставрацию, капитально отремонтировать инженерные коммуникации и обустроить музейные помещения.

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Фото: Piter.TV