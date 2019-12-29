Историческое окно с витражом в доме на Херсонской сохранят при замене на стеклопакеты

В здании проходит капитальный ремонт.

Подрядчик, ремонтирующий дом №10 на Херсонской улице, пошел петербуржцам навстречу и сохранил последний витраж в окне, сообщили в соцсетях.

Замену стеклопакетов не произведут, и окно с витражом все-таки сохранится. Подрядчик пообещал зачистить раму от краски и покрасить ее снова. Как сообщают жители, впоследствии потребуется реставрация витража из-за трещин.

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Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания" / Вконтакте