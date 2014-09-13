Петербург оказался в первой тройке регионов РФ по объёмам капремонта

Так, за последние 10 лет в городе проведено более 22 тыс. видов работ, из которых 2,5 тыс. затронули объекты культурного наследия.

Врио генерального директора Фонда капитального ремонта Петербурга Дмитрий Шутов поделился информацией о реализации профильной программы за последние годы. Как заявила пресс-служба городского Жилищного комитета, Северная столица вошла в первую тройку регионов РФ с наиболее большим объёмом капремонта.

Так, за последние 10 лет в городе проведено более 22 тыс. видов работ, из которых 2,5 тыс. затронули объекты культурного наследия. В 2023-ем темпы выполнения капитального ремонта увеличились втрое. Ожидается, что в 2024 году будет выполнено почти 3 тыс. видов работ на сумму более 30 млрд рублей. На данный момент уже проведены аукционы по 52% из них.

По словам Шутова, в настоящее время особое внимание при проведении капремонта Петербурге уделяется утеплению подкровельного пространства, использованию технологий вторичного использования покрытия кровли и установке автоматического погодного регулирования в домах.

Ранее мы сообщили о том, что Фонд капремонта позвонит петербуржцам с долгами.

Фото: Piter.TV