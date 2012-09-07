Капитальный ремонт набережной Мойки завершен

Участок длиной 35 метров нуждался в восстановлении продолжительное время.

Капитальный ремонт набережной реки Мойки от Поцелуева до Краснофлотского мостов завершен. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Петербурга 8 декабря.

Участок длиной 35 метров нуждался в восстановлении продолжительное время, поскольку в стенке образовались многочисленные дефекты. В частности, были сдвинуты камни гранитной облицовки в сторону воды, просели тротуарные плиты и разрушился раствор заполнения швов.

Строители разобрали старую кладку и вместо нее возвели более прочную на свайном основании. Кроме того, отреставрированы гранитные элементы, карнизные камни и чугунные решетки – их вернули на прежнее место. Восстановлено и благоустройство участка.

Ранее на Piter.TV: в Московском районе Северной столицы завершился ремонт проезжей части на участке Витебского проспекта – от улицы Типанова до КАДа. Специалисты уложили современное двухслойное покрытие, заменили люки, а на тротуарах еще продолжаются работы.

Фото: администрация Петербурга