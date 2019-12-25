На Витебском проспекте отремонтировали очередной участок дороги

В общей сложности было обновлено 11 км дороги.

В Московском районе Петербурга завершился ремонт проезжей части на очередном участке Витебского проспекта – от улицы Типанова до Кольцевой‌ автодороги. Об этом в своём Telegram-канале рассказал губернатор Северной столицы.

На участке уложили современное двухслойное покрытие, заменили люки, а на тротуарах ещё продолжаются работы.

До этого с опережением графика был завершен ремонт на отрезке Витебского проспекта от Петербургского шоссе до КАД. В общей сложности было обновлено 11 км дороги.

Всего в этом году благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Петербурге отремонтируют более 150 километров дорог.

До этого в Адмиралтейском районе Петербурга завершили ремонт трамвайной линии на Садовой улице. Ремонт линии общей протяженностью в 3 км был произведен с применением современных технологий, что позволило снизить уровень шума при движении трамваев.

Фото: Telegram/ Александр Беглов