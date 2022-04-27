В Петербурге завершен ремонт трамвайных путей на Садовой улице

Всего в 2023 году по программе модернизации электротранспорта в Петербурге отремонтируют почти 22 км трамвайных путей.

В Адмиралтейском районе Петербурга завершен ремонт трамвайной линии на Садовой улице. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты Дирекции транспортного строительства и ГУП "Горэлектротранс" провели контрольную обкатку новых рельсов, после чего будет возобновлено движение трамваев.

Ремонт линии общей протяженностью в 3 км был произведен с учетом мнения жителей города и современных технологий, что позволило снизить уровень шума при движении трамваев.

Ранее сообщалось, что проезд в трамвае "Чижик" петербуржцы смогут оплачивать лицом.

Фото: Piter.TV