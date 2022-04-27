В Петербурге завершен ремонт трамвайных путей на Садовой улице

В Адмиралтейском районе Петербурга завершен ремонт трамвайной линии на Садовой улице. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Специалисты Дирекции транспортного строительства и ГУП "Горэлектротранс" провели контрольную обкатку новых рельсов, после чего будет возобновлено движение трамваев.
Ремонт линии общей протяженностью в 3 км был произведен с учетом мнения жителей города и современных технологий, что позволило снизить уровень шума при движении трамваев.
Ранее сообщалось, что проезд в трамвае "Чижик" петербуржцы смогут оплачивать лицом.
Фото: Piter.TV
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