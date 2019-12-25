Нарусова рассказала о главной заслуге Собчака перед Петербургом

То, что Владимир Путин посетит могилу своего наставника, свидетельствует о значимости Собчака для страны, уверена Вдова первого мэра Северной столицы.

Вдова первого мэра Петербурга, член Совета Федерации Людмила Нарусова рассказала "Петербургскому дневнику", что наследие Анатолия Собчака можно увидеть в множестве аспектов. Прежде всего, его заслугой является то, что на карте России стал значиться город Санкт-Петербург. Не менее важно, что во время путчей 1991 и 1993 годов в наш город не вошли танки, и улицы остались незамаранными кровью граждан — это тоже его достижение. Также Нарусова отметила, что Петербург пережил голодную зиму 1991-1992 годов благодаря мерам Собчака, который в феврале 1992 года первым в стране отменил продовольственные карточки, обеспечив бесперебойное снабжение.

Собчак собрал вокруг себя команду молодых чиновников, многие из которых впоследствии стали высокопрофильными руководителями страны. Проведение Петербургского международного экономического форума, привлекающего инвестиции в регион и страну, также стало его инициативой. Кольцевые скоростные транспортные магистрали — также часть его плана по модернизации городской инфраструктуры.

На современном политическом ландшафте России Собчак не имеет аналогов, и его влияние на воспитание граждан трудно переоценить. То, что Владимир Путин посетил могилу своего наставника, свидетельствует о значимости Собчака для страны, уверена Вдова первого мэра Северной столицы.

Фото: council.gov.ru