Эксперты объяснили, почему Госдума не захотела переименовывать губернатора Петербурга в мэра

Предложение поступило от сенатора Людмилы Нарусовой.

Госдума отклонила поправку сенатора Людмилы Нарусовой к законопроекту о публичной власти, согласно которой название должности главы Петербурга должно смениться с губернатора на мэра.Эксперты Telegram-канала "Мейстер" объяснили, почему депутаты не поддержали инициативу.

Может показаться, что отклонение поправки означает, что депутаты решили подчеркнуть некую исключительность Северной столицы. Однако, по словам экспертов, причины заключаются в другой. Во-первых, Петербург является городом федерального значения и приравнен к субъекту федерацию, а его глава может называться губернатором. Во-вторых, есть и другие города, в котором градоначальник именуется губернатором, например, Севастополь. В этой ситуации исключение, скорее, составляет Москва, ведь она тоже город федерального значения, но там главное лицо города — мэр.

Ну и наконец, важнейшая цель готовящегося к принятию закона это не желание понизить статус региональной власти как таковой, а избавление от реликтов 90-х годов, когда первые лица субъектов РФ позволяли себе называться президентами, демонстрируя свою автономность от федерального центра. отметили авторы Telegram-канала.

Согласно законопроекту о публичной власти, ЗакСобрания регионов смогут определять число сроков губернаторов.

Фото: Piter.TV