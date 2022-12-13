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В Петербурге каждая пятая проверка выявила нарушения в уборке снега
Сегодня, 12:55
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В Петербурге каждая пятая проверка выявила нарушения в уборке снега

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Предостережения были выданы 319 организациям.

В период с 22 ноября 2022 года по 3 марта 2023 года сотрудниками ГЖИ Северной столицы проводилась регулярная проверка качества дворовой уборки снега в отношении городских управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Из 9660 дворов города нарушения были найдены в 1749: таким образом, недочёты есть в каждом пятом случае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Основные претензии ГЖИ оказались связаны с неудовлетворительной уборкой снега на тротуарах и выходах из парадных. Кроме того, на 638 адресах были допущены грубые нарушения уборки внутриквартальных проездов. Каждый отдельный случай отправляли на рассмотрение районной администрации.

В общей сложности предостережения о недопустимости нарушений выдали 319 организациям. Недочёты были оперативно устранены в 75% случаев.

Ранее мы сообщили о том, что коммунальные службы в Петербурге перешли на усиленный режим работы из-за таяния снега.

Фото: комитет по благоустройству Петербурга

Теги: нарушения уборки снега, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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