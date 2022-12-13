Коммунальные службы в Петербурге перешли на усиленный режим работы из-за таяния снега

представители администраций районов оценивают мощности ливневой канализации и контролируют уборку дворов.

В связи с резким потеплением и образованием большого количества талой воды, коммунальщики Петербурга приступили к работе в усиленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Подготовку к таянию снега во время потепления осуществляют районные администраций: им поручено оценить мощности ливневой канализации на дорогах и внутриквартальных территориях.

Кроме того, усилен контроль за уборкой дворов. В частности, речь идёт об очистке патрубков, крышек дождеприёмных колодцев и территорий. О скоплениях воды во дворах можно сообщить по телефону 004.

Ранее мы сообщили о том, что сегодняшний день в Петербурге может стать самым тёплым с начала года.

Фото: Piter.TV