На Невском проспекте машина придавила лежащего на дороге пьяного тусовщика

На асфальте мужчина разлегся, получив в лицо струю из газового баллончика от охранника ночного клуба.

Утром в субботу, 5 декабря, у дома №44 по Невскому проспекту "Субару" наехал на пешехода, лежавшего на проезжей части. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, странному ДТП предшествовал инцидент в ночном клубе неподалеку.

Как выяснилось, клуб работал вопреки запретам в ночное время. Один из пьяных посетителей повздорил с охранником заведения, и тот вывел его на улицу. У клуба мужчины продолжили конфликтовать, и охранник брызнул в лицо обидчику из газового баллончика, а 41-летний посетитель вышел на Невский проспект и разлегся на проезжей части.

По факту инцидента в клубе проводится разбирательство, заведению грозит административное дело за работу в период запретов. Пострадавшего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД