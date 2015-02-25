Более тонны гуманитарной помощи отправил Народный фронт Петербурга бойцам СВО

За две недели бойцы получили автомобиль, генератор, маскировочные сети и тонну одноразовой посуды.

Актив регионального отделения Народного фронта в Санкт-Петербурге организовал отправку на фронт крупной партии гуманитарной помощи общим весом более одной тонны. Как сообщает пресс-служба организации, вся помощь была направлена в зону специальной военной операции в течение последних двух недель.

В рамках помощи Ленинградскому полку на Купянском направлении был передан автомобиль "Волга Сайбер" 2010 года выпуска с пробегом менее 100 тысяч километров, а также восемь маскировочных сетей, которые были сплетены волонтёрами прямо в офисе отделения. Для нужд 123-й бригады на северском направлении был приобретен и доставлен дизельный генератор. Как уточнили в штабе, покупка была совершена на средства, собранные в рамках региональной акции "Всё для Победы". Техника будет обеспечивать связь и работу пункта временной дислокации подразделения.

Кроме того, в один из госпиталей на Луганском направлении была отправлена тонна одноразовой посуды для использования медицинским персоналом и ранеными бойцами. В пресс-службе подчеркнули, что вся помощь была сформирована и отправлена при активном участии волонтёров и поддержке неравнодушных петербуржцев.

Видео: Telegram / "Народный фронт | Санкт-Петербург"