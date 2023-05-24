Пять электроколясок передал "Народный фронт" бойцам в госпиталь Святого Георгия

Техсредства помогут пациентам с травмами нижних конечностей быстрее восстанавливаться.

Активисты регионального отделения "Народного фронта" в Санкт-Петербурге передали Госпиталю Святого Георгия пять специализированных электроколясок для военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию. Технические средства передвижения были приобретены с учётом пожеланий родственников бойцов.

Как сообщили в пресс-службе организации, это уже не первая подобная акция — на сегодняшний день "Народным фронтом" передано более 250 колясок различного типа в медицинские учреждения по всей стране.

Госпиталь Святого Георгия, принимающий переданную технику, является одним из ведущих медицинских центров Северо-Западного региона, специализирующихся на реабилитации участников специальной военной операции. Новые электроколяски позволят значительно улучшить качество жизни пациентов в период восстановления.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург отправил ещё 30 тонн гуманитарной помощи бойцам в зону СВО.

Видео: ВКонтакте / "Народный фронт | Санкт-Петербург"