Петербург отправил ещё 30 тонн гуманитарной помощи бойцам в зону СВО

Перед отправкой груз был освящён настоятелем Андреевского собора отцом Артемием.

Петербургские власти совместно с активистами Народного фронта организовали отправку очередного крупного гуманитарного груза в зону специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба городского отделения Народного фронта.

В сборе помощи приняли участие депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, комитет по благоустройству и фонд "Аврора". Груз весом 30 тонн предназначен для бойцов Ленинградского полка. В него вошли доски для строительства блиндажей и окопов, одежда, бытовые принадлежности, а также игрушки, настольные игры и наборы для творчества.

Активисты напомнили, что сбор гуманитарной помощи продолжается по адресу: улица Марата, 82, офис 6. Они также поблагодарили всех, кто уже принял участие в акции, подчеркнув важность поддержки бойцов, находящихся в зоне СВО.

Каждая посылка, каждый килограмм помощи — это не просто вещи, это знак того, что мы помним о наших защитниках и поддерживаем их, отметили в пресс-службе Народного фронта.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Госдуме подтвердили существование базы данных с "противниками СВО".

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