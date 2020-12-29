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Народная артистка рассказала, как петербургский театр марионеток пережил блокаду
Сегодня, 21:16
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smirenny

Народная артистка рассказала, как петербургский театр марионеток пережил блокаду

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Несмотря на блокаду, актеры все равно приходили на работу и ставили спектакли.

В среду, 27 января, народная артистка России Фаина Костина в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала, как Театр марионеток имени Деммени переживали время блокады Ленинграда. 

Когда началась война, актеры театра выступали в агитпунктах и на вокзалах с басней "Орел и змея" и памфлетом "Волчий аппетит". Основная труппа оставалась в городе и продолжала работать. Когда в городе начались большие сложности, актеры все равно приходили на работу, а последние постановки проходили в лютые морозы. 

За все время ни одна кукла не пострадала, несмотря на то, что они сделаны из сухого дерева и изготовлены в 1918 году. Во время эвакуации театра было разрешено увезти только до 30 килограмм вещей – каждый вез по 10 килограмм кукол. 

Ранее мы писали, что музей обороны и блокады Ленинграда планирует открыть два новых филиала в 2022 году.

Фото: demmeni.ru

Теги: блокада ленинграда, петербургский театр марионеток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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