Народная артистка рассказала, как петербургский театр марионеток пережил блокаду

Несмотря на блокаду, актеры все равно приходили на работу и ставили спектакли.

В среду, 27 января, народная артистка России Фаина Костина в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала, как Театр марионеток имени Деммени переживали время блокады Ленинграда.

Когда началась война, актеры театра выступали в агитпунктах и на вокзалах с басней "Орел и змея" и памфлетом "Волчий аппетит". Основная труппа оставалась в городе и продолжала работать. Когда в городе начались большие сложности, актеры все равно приходили на работу, а последние постановки проходили в лютые морозы.

За все время ни одна кукла не пострадала, несмотря на то, что они сделаны из сухого дерева и изготовлены в 1918 году. Во время эвакуации театра было разрешено увезти только до 30 килограмм вещей – каждый вез по 10 килограмм кукол.

Ранее мы писали, что музей обороны и блокады Ленинграда планирует открыть два новых филиала в 2022 году.

Фото: demmeni.ru