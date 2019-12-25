В квартире на Просвещения нашли каннабис

Обыск прошёл в рамках расследования уголовного дела.

В среду, 9 ноября, полицейские провели обыск в квартире одного из домов по проспекту Просвещения. Мероприиятия прошли в рамках уголовного дела по факту хранения наркотических веществ. Как стало известно Piter.TV, правоохранители обнаружили каннабис.

Фигурантом дела стал 41-летний безработный. Из места его проживания были изъяты 7 прозрачных полиэтиленовых пакетов с веществом зеленого цвета растительного происхождения. Как подтвердила экспертиза, в одном из пакетов находился каннабис массой 373,3 грамма. Остальные улики будут исследованы позднее.

Мужчину задержали.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти под деревом нашли 1,5 кг наркотиков.

Фото: Piter.TV