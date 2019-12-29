Из коммуналки в Красном Селе съехали уставшие от наркопритона по соседству жильцы

Судьбу проблемной квартиры с постоянными гостями-наркоманами решит суд.

Жители одной из коммунальных квартир в доме на улице Театральной в Красном Селе вынужденно сдали свои комнаты и переехали из-за неблагополучных соседей, рассказал "Мегаполис". Один из жителей сообщил, что с приездом новой соседки два года назад вся коммуналка превратилась в наркопритон.

Жилплощадь купила для своей 30-летней дочери женщина в возрасте, спустя месяц в квартиру начали в огромных количествах приходить незнакомые люди. Соседи обратили внимание на постоянные визиты только тогда, когда приятели новой соседки начали приходить и по ночам, шумели и стучали в окна других жильцов. Сданные уставшими жильцами комнаты никто не соглашался брать в аренду или держались там совсем недолго.

Установленная в конце концов скрытая камера в дверном глазке позволила выяснить, что гости проблемной соседки постоянно употребляют наркотики и делают это в присутствии маленьких детей. Уголовное дело после заявления в полицию возбудили только спустя четыре месяца, но притон так и не накрыли. Теперь материалы дела рассмотрит суд.

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Фото: "Мегаполис"