В Кировской области мать оставила двух маленьких детей без еды в промерзшем доме

Сколько времени малыши 2017 и 2019 годов рождения провели одни, не сообщается.

В Кировской области полицейские спасли детей, которые могли погибнуть.

МВД РФ по Кировской области сообщает, что ими совместно с органами опеки проводился рейд по обходу неблагополучных семей. В одном из таких домов дверь была заперта на замок, на стук никто не отозвался. Соседи не смогли ответить, куда делась семья.

При повторном посещении полицейские услышали шорох внутри и проникли в дом через хозпостройку. В холодном нетопленном доме практически без одежды находились двое маленьких детей 2017 и 2019 годов рождения. Также в доме не было еды. Детей в срочном порядке доставили в больницу, а вскоре была найдена и мать малышей.

Уточняется, что женщина лишена родительских прав на 3 старших детей. Сейчас готовится возбуждение уголовного дела по статье "оставление в опасности".

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Фото:Piter/TV