Наркоманы угрожали медикам скорой помощи во Всеволожске

Местные жители оказались недовольны работой врачей, которые приехали на вызов из-за смерти их друга.

Во Всеволожске наркоманы убили 41-летнего гражданина Белоруссии. Молодые люди в измененном сознании пытались также напасть на бригаду медиков скорой помощи, которые приехали на вызов. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Инцидент произошел днем 27 апреля. Врачей вызвали соседи злоумышленников. По их сведениям,на пятом этаже дома 74 по Александровской улице произошла трагедия. В двухкомнатную квартиру добрались специалисты, которым ничего не оставалось, только нак констатировать смерть жертвы. Во время обследования трупа в помещении находилась группа неустановленных лиц. Они нецензурно выражались и угрожали физическим насилием медикам. Внешних признаков насильственной смерти выявлено не было.

Далее на место прибыли правоохранительные органы. Они установили, что погибший пришел в гости к хозяевам. В одной из комнат оперативники обнаружили использованный шприц.

Фото: Piter.tv

