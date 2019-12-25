Наркомана осудили на семь лет за смертельную аварию в Пушкине

Мужчина сел за руль в состоянии наркотического опьянения.

Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении мужчины, по вине которого произошла смертельная авария. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Трагедия случилась 30 сентября прошлого года. Водитель LADA Largus в состоянии наркотического опьянения выехал на встречную полосу и врезался в Kia Rio. Иномарку отбросило в металлическое ограждение, а автомобилиста-наркомана – во встречный Ford Focus.

В результате ДТП серьезно пострадали водитель и пассажир Kia Rio. От полученных травм водитель умер в больнице.

Виновника аварии приговорили к семи годам в колонии.

Ранее три человека погибли в лобовом ДТП на Зеленогорском шоссе.

Фото: Piter.TV