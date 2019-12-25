В Гатчине наркоман кидался камнями в прохожих

Также он нападал на них у магазина “Слэм”, рядом с которым находились маленькие дети.

В Гатчинском районе Ленобласти наркоман кидался камнями в прохожих. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 18 мая.

Инцидент произошёл вечером в 17:42. В дежурную часть поступило сообщение от очевидца, который заметил правонарушителя в городе Гатчина у дома №19 по Урицкой улице. Он заявил, что наркоман кидался камнями в прохожих, а также нападал на них у магазина "Слэм", рядом с которым находились маленькие дети. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали инцидента.

Ранее мы писали, что в Ленобласти задержан безработный наркосбытчик.

Фото: Piter.tv