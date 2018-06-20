Наркоман из Колпино порезал мать и отчима и не захотел жить

Женщина и мужчина находятся в больнице в удовлетворительном состоянии.

Житель Колпино порезал мать и отчима и покончил с собой. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В ночь на 25 апреля (около половины третьего ночи) в квартире дома 35 по проспекту Ленина 34-летний наркоман напал на собственных родственников. Он истыкал ножом 57-летнюю мать и 48-летнего отчима. После этого мужчина выбежал на улицу и нанес себе увечье. От кровопотери он скончался на месте.

Его мать и отчим находятся в удовлетворительном состоянии в больнице.

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Фото: pixabay