Наркологические диспансеры Петербурга получили в 2020 году новое оборудование

Смольный выделил наркологическим диспансерам города новое оборудование. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил на итоговом заседании антинаркотической комиссии.
Градоначальник заявил, что из-за пандемии коронавируса пришлось перестроить работу по профилактике наркозависимости. Большинство профилактических мероприятий пришлось перенести в онлайн-формат, поэтому власти обновили оборудование наркологических диспансеров.
Теперь специалисты также смогут выявлять факты употребления наркотиков. Как оказалось, большинство наркотических веществ распространяют в сети.
Ранее мы сообщали о том, что губернатору Петербурга предстоит подписать законопроект о запрете демонтировать советские вывески.
Фото: Piter.tv
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