Наркологические диспансеры Петербурга получили в 2020 году новое оборудование

В последнее время основным способом распространения запрещенных веществ стали соцсети.

Смольный выделил наркологическим диспансерам города новое оборудование. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил на итоговом заседании антинаркотической комиссии.

Градоначальник заявил, что из-за пандемии коронавируса пришлось перестроить работу по профилактике наркозависимости. Большинство профилактических мероприятий пришлось перенести в онлайн-формат, поэтому власти обновили оборудование наркологических диспансеров.

Теперь специалисты также смогут выявлять факты употребления наркотиков. Как оказалось, большинство наркотических веществ распространяют в сети.

Ранее мы сообщали о том, что губернатору Петербурга предстоит подписать законопроект о запрете демонтировать советские вывески.

Фото: Piter.tv