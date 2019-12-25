Губернатору Петербурга предстоит подписать законопроект о запрете демонтировать советские вывески

Вывески являются артефактами эпохи.

В Петербурге запретят демонтировать вывески, которые были установлены на зданиях до 10 октября 1996 года. Законопроект прошел третье чтение и теперь будет направлен на подписание губернатору.

Как пояснил автор законопроекте Денис Четырбок, именно с этой даты в городе начали действовать особые правила размещения наружной рекламы, поэтому её и взяли за точку отсчёта. По мнению парламентария такие вывески являются артефактами эпохи. Часть из них уже убрали. В числе утраченных утраченных вывесок — "Ателье" на Ординарной, "Союз" на Курской, "Магазин №53" на Жака Дюкло, "Выборгская" на Торжковской, "Дом радио и музыки" на Гражданском.

Ранее ЗакС одобрил поправки в закон о новых территориях зеленых насаждений в Петербурге.

Фото: Piter.TV