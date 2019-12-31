Главное правило - не смешивать.

Нарколог рассказал о правилах употребления алкоголя в новогоднюю ночь. Об этом напомнил заведующий стационара МНПИ наркологии Дмитрий Кубарев. Он заметил, что не стоит смешивать разные напитки во время празднования. Это связано с тем, что они отличаются крепостью и содержанием сахара, качеством.

Также смешивание алкоголя с газировками увеличивает угрозу развития панкреатита и острого холецистита. Если остановить выбор на одном алкогольном напитке, то снизится вероятность негативных последствий

Вероятность развития осложнений разного рода - соматических и психических - уменьшается прокомментировал специалист

Эксперт развеял миф о повышении градуса при смешивании, назвав такой подход заблуждением.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роспотребнадзор рассказал, как петербуржцам безопасно отметить Новый год.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

