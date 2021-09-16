Нарколабораторию обнаружили полицейские в Читинском районе

Подозреваемый прятал марихуану в закрутках на зиму.

В Читинском районе полицейские пресекли незаконные культивацию и хранение наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов России. По информации от представителей закона, местный житель создавал из марихуаны заготовки на зиму, а затем хранил запрещенные вещества в стеклянных банках. Их оперативники нашли в погребе вместе с овощной консервацией.

Подозреваемым стал 42-летнего житель села Маккавеево, имеющий частное домовладение. Мужчина объяснил, что покупал семена наркотического растения в интернете. Он выбирал быстро созревающие сорта, чтобы адаптировать растения под погодные условия региона. В общей сложности в банках фигуранта расследования хранилось свыше 300 граммов марихуаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

По данной статье максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Также фигурант дела будет привлечен к ответственности за культивацию конопли.

Двух жителей Удмуртии подозревают в незаконной организации азартных игр.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

