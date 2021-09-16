Нарколабораторию обнаружили полицейские в Читинском районе

В Читинском районе полицейские пресекли незаконные культивацию и хранение наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов России. По информации от представителей закона, местный житель создавал из марихуаны заготовки на зиму, а затем хранил запрещенные вещества в стеклянных банках. Их оперативники нашли в погребе вместе с овощной консервацией.
Подозреваемым стал 42-летнего житель села Маккавеево, имеющий частное домовладение. Мужчина объяснил, что покупал семена наркотического растения в интернете. Он выбирал быстро созревающие сорта, чтобы адаптировать растения под погодные условия региона. В общей сложности в банках фигуранта расследования хранилось свыше 300 граммов марихуаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.
По данной статье максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Также фигурант дела будет привлечен к ответственности за культивацию конопли.
Двух жителей Удмуртии подозревают в незаконной организации азартных игр.
Фото и видео: официальный сайт МВД России
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