Двух жителей Удмуртии подозревают в незаконной организации азартных игр

Ведется дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ.

В Удмуртии правоохранительными органами задержаны подозреваемые в незаконной организации азартных игр. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. По данным оперативников, пойманы двое подозреваемых. Операция проводилась при участии сил Росгвардии, ФСБ и Следственного комитета.

Полиция полагает, что 39-летний мужчина, приехавший Ижевска, совместно с 37-летним жителем Якшур-Бодьинского района незаконно установили в 10 нежилых помещениях столицы региона игровые терминалы. Незаконная деятельность проводилась при помощи Интернета. В рамках расследования проведено восемь обысков. У подозреваемых силовики изъяли 16 игровых терминалов.

В настоящее время фигуранты дела помещены в изолятор временного содержания. В их отношении ведутся дела по части 2 статьи 171.2 УК РФ. Максимальное наказание по данному правонарушению предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет или штраф в размере до одного миллиона рублей.

Бдительная жительница Красноярского края спаслась от мошенников.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

