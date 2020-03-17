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Бдительная жительница Красноярского края спаслась от мошенников

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Женщина почти попалась на удочку преступников, но во время обратилась за помощью.

Благодаря проявленной бдительности жительница Красноярского края не стала жертвой мошенника. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. По данной статье предусматривается наказание до шести лет заключения.

В МВД по региону 58-летняя жительница Енисейска рассказала, что получила звонок от незнакомца. Тот пытался убедить женщину, что преступники хотят взять на ее имя кредит. Мужчина призвал "потерпевшую" опередить мошенников, успеть первой взять кредит и обналичить денежные средства. После этого деньги нужно было перевести на безопасный счет. В результате женщина оформила кредит на 111 тысяч рублей, но "клиентка" засомневалась в  схеме и обратилась к оперативникам.

В Петербурге задержали подозреваемых в выманивании денег у пенсионеров.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

Теги: красноярский край, мвд, мошенники
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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