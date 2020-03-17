Бдительная жительница Красноярского края спаслась от мошенников

Женщина почти попалась на удочку преступников, но во время обратилась за помощью.

Благодаря проявленной бдительности жительница Красноярского края не стала жертвой мошенника. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. По данной статье предусматривается наказание до шести лет заключения.

В МВД по региону 58-летняя жительница Енисейска рассказала, что получила звонок от незнакомца. Тот пытался убедить женщину, что преступники хотят взять на ее имя кредит. Мужчина призвал "потерпевшую" опередить мошенников, успеть первой взять кредит и обналичить денежные средства. После этого деньги нужно было перевести на безопасный счет. В результате женщина оформила кредит на 111 тысяч рублей, но "клиентка" засомневалась в схеме и обратилась к оперативникам.

В Петербурге задержали подозреваемых в выманивании денег у пенсионеров.

Фото и видео: официальный сайт МВД России