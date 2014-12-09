В Петербурге задержали подозреваемых в выманивании денег у пенсионеров

Мошенники представлялись следователями по делу о ДТП.

В прошлый четверг, 9 сентября, в Петербурге по подозрению в обмане блокадницы на 700 тысяч рублей задержали двоих горожан, мужчину и женщину, позже стало известно еще об одном эпизоде. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и области.

За два дня до этого, 7 сентября, в полицию обратилась дочка 93-летней блокадницы и сообщила, что днем на домашний телефон ее матери, которая живет в Сестрорецке, позвонил неизвестный и представился "следователем". Злоумышленник сообщил, что ему нужно передать деньги, поскольку ее внучка попала в ДТП. Преступник отметил, что деньги пойдут на урегулирование уголовной ответственности, и что внучка потерпевшей остро нуждается в 700 тысячах рублей. Доверчивая женщина передала тем же днем указанную сумму в парадной дома.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 8 корпус 1 по Сиреневому бульвару была задержана подозреваемая, самозанятая в сфере услуг 36-летняя петербурженка. На следующий день, 10 сентября, в Сестрорецке у дома 7/9 по улице Володарского задержали второго подозреваемого, 37-летнего индивидуального предпринимателя.

Сотрудники полиции установили причастность задержанных к аналогичному эпизоду, которое было совершено 7 сентября. Потерпевшей стала 89-летняя пенсионерка, которая передала 50 тысяч рублей на "лечение внучки".

Возбуждены два уголовных дела по статье о мошенничестве. Мужчину арестовали, подельницу отправили под домашний арест.

Ранее мы писали, что в сгоревшем автобусе в Сестрорецке обнаружили погибшего человека.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области