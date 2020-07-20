В "Новом Белоострове" обнаружили нарколабораторию

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Полицейские обнаружили нарколабораторию в арендуемом доме в поселке "Новый Белоостров". Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

При осмотре помещений правоохранители изъяли множество емкостей с различными жидкостями, колбы, канистры и металлический бак, который мог использоваться для производства наркотика. Экспертиза подтвердила, что около трех килограммов найденного вещества содержат наркотическое средство.

Полицейские задержали двух мужчин 46 и 46 лет, а также 41-летнюю уроженку Архангельской области. Также возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный оборот наркотических средств). Трое подозреваемых заключены под стражу.

Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге пресекли деятельность интернет-торговцев наркотиками.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО