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Полиция ликвидировала нарколабораторию под Гатчиной
Сегодня, 10:18
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Полиция ликвидировала нарколабораторию под Гатчиной

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Производство запрещённого вещества организовали двое мужчин. У них изъяли более 10 кг мефедрона.

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона в деревне Акколово Гатчинского района. Нелегальную деятельность вели двое мужчин в частном доме, у них было изъято более 10 кг запрещенного вещества. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.

Также полицейские обнаружили на месте свыше 1 тыс. литров реактивов, лабораторное оборудование и материалы для упаковки.

Как удалось установить, держателям нелегального производства по 26 лет.  Они договаривались о продаже  вещества через мессенджеры, а затем оставляли   для клиентов закладки. За 1 кг мефедрона продавцы установили цену в 150 тыс. рублей, при этом сами они не употребляют наркотики.

Возбуждено уголовное дело. Организаторы наркобизнеса заключены под стражу.

Ранее мы сообщили о том, что житель Купчино подозревается в выращивании конопли в Ленобласти.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: запрещенные вещества, криминал, ленинградская область, нарколаборатория
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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