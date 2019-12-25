Полиция ликвидировала нарколабораторию под Гатчиной

Производство запрещённого вещества организовали двое мужчин. У них изъяли более 10 кг мефедрона.

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона в деревне Акколово Гатчинского района. Нелегальную деятельность вели двое мужчин в частном доме, у них было изъято более 10 кг запрещенного вещества. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.

Также полицейские обнаружили на месте свыше 1 тыс. литров реактивов, лабораторное оборудование и материалы для упаковки.

Как удалось установить, держателям нелегального производства по 26 лет. Они договаривались о продаже вещества через мессенджеры, а затем оставляли для клиентов закладки. За 1 кг мефедрона продавцы установили цену в 150 тыс. рублей, при этом сами они не употребляют наркотики.

Возбуждено уголовное дело. Организаторы наркобизнеса заключены под стражу.

Ранее мы сообщили о том, что житель Купчино подозревается в выращивании конопли в Ленобласти.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти