Житель Купчино подозревается в выращивании конопли в Ленобласти

Полицейские установили, что задержанный мужчина незаконно культивировал наркосодержащие растения на поле неподалёку от деревни Путилово в Кировском районе Ленобласти.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ликвидировали подпольную наркоплантацию в Кировском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 37-летний житель Купчино, который незаконно сбыл мужчине 9 граммов марихуаны. В ходе обыска по месту жительства задержанного, в доме по улице Будапештской, оперативники обнаружили почти 300 граммов гашиша, электронные весы, упаковочный материал.

Также была задержана 50-летняя хозяйка вышеуказанной квартиры, проживающая в доме по Загребскому бульвару, предоставлявшая свою квартиру на Будапештской для хранения наркотиков. По месту проживания гражданки также было обнаружено более 800 граммов марихуаны. Полицейские установили, что задержанный мужчина незаконно культивировал наркосодержащие растения на поле неподалёку от деревни Путилово в Кировском районе Ленобласти. Там полицейские обнаружили 186 кустов конопли, которые были направлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.

Ранее в Гатчинском районе была пресечена деятельность подпольной нарколаборатории.

Видео: пресс-служба МВД