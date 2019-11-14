Наркодилеру из Ленобласти грозит пожизненное лишение свободы

Мужчина купил запрещенные вещества в интернете.

Транспортная полиция Ленобласти смогла задержать 41-летнего наркодилера, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Мужчина приобрел 1,5 килограмма метамфетамина и метилэфедрона в интернете. Он хотел перепродать запрещенные вещества через закладки, но полицейские пресекли попытки. Мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за кражи и нарушение ПДД. Полиция возбудила дело по статье 228 "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств". Неудавшемуся наркодилеру грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее мы писали, что в МВД заявили, что наркотики в России никогда не будут легализованы.

Фото: Piter.TV