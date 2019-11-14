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Наркодилеру из Ленобласти грозит пожизненное лишение свободы
Сегодня, 14:45
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smirenny

Наркодилеру из Ленобласти грозит пожизненное лишение свободы

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Мужчина купил запрещенные вещества в интернете.

Транспортная полиция Ленобласти смогла задержать 41-летнего наркодилера, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО. 

Мужчина приобрел 1,5 килограмма метамфетамина и метилэфедрона в интернете. Он хотел перепродать запрещенные вещества через закладки, но полицейские пресекли попытки. Мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за кражи и нарушение ПДД. Полиция возбудила дело по статье 228 "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств".  Неудавшемуся наркодилеру грозит пожизненное лишение свободы. 

Ранее мы писали, что в МВД заявили, что наркотики в России никогда не будут легализованы.

Фото: Piter.TV

Теги: наркодилер
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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