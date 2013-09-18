Наркодилера из Эквадора приговорили в Петербурге к 17 годам за контрабанду

Киньонес Франсиско Ксавьер Кортес вместе вместе с земляком провёз 7 кг кокаина в Северную столицу.

Решением Санкт-Петербургского городского суда гражданин Эквадора Киньонес Франсиско Ксавьер Кортес был признан виновным в покушении на контрабанду и сбыт наркотиков. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Также наказание назначили земляку Кортеса Фернандо Альфонсо Санчесу Монтойе. Мужчины провезли в Северную столицу 7 кг кокаина в контейнере на рефрижераторном судне. Следствие установило, что груз был продан в ноябре 2018 года сотруднику полиции.

В результате рассмотрения дела, коллегия присяжных признала подсудимого виновным, однако заслуживающим снисхождения голосами 5 к 3. Кортесу было назначено 17 лет колонии строгого режима, а его сообщника приговорили 14 годам колонии строгого режима.

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Видео: Telegram / Обединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга