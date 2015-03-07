С экс-начальника центра управления парковками Петербурга взыскали 1,3 млн рублей

Бывший руководитель получил 2,5 года колонии за мошенничество летом 2020 года.

Петербургский суд удовлетворил иск прокурора Центрального района о возмещении более 1,3 млн рублей экс-начальником управления контроля эксплуатации и технического обслуживания парковок СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" Сергеем Коршуновым. Фигурант дела должен будет передать средства в городской бюджет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Напомним, что в 2020 году руководитель был признан виновным в мошенничестве. Его отправили в еколонию на 2,5 года.

Как установило следствие, в период с июля по октябрь 2017 Коршунов использовал своё служебное положение и похитил свыше 1,3 млн рублей. Подчинённые под его руководством взыскивали деньги за пользование парковками на Прудовой улице и в Предпортовом проезде без чеков. Средства шли лично в руки фигурнату дела.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга вынес приговор 13 фигурантам дела о хищении онкопрепаратов.

Фото: Piter.TV