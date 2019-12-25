В Пушкинском районе задержали наркодилера

В ходе досмотра полицейские изъяли 45 свертков с веществом темно-коричневого цвета.

В среду, 19 октября, полицейские задержали наркодилера в Пушкинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ночью на автодороге М-11 "Нева" сотрудники главка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий остановили автомобиль Mazda 6, за рулем которого находился 32-летний мужчина. Сообщается, что он осуществлял перевозку и сбыт наркотических средств путем оставления тайников-закладок с использованием интернет магазина.

В ходе досмотра полицейские обнаружили и изъяли 45 свертков с веществом темно-коричневого цвета. По итогам экспертизы стало известно, что вещество является синтетическим наркотиком общей массой 554,1 гр.

На основании этого полиции возбудила уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ранее мы сообщали, что драка двух посетителей магазина в Ленобласти попала на видео.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти