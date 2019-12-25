В Петербурге пресекли деятельность наркодилера с амфетамином

У подъездных путей железнодорожного вокзала Ладожский по подозрению в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ был задержан 40-летний петербуржец.

В Петербурге транспортные полицейские пресекли деятельность наркодилера. Он приобретал амфетамин через интернет для дальнейшей перепродажи через тайники-закладки. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

У подъездных путей железнодорожного вокзала Ладожский по подозрению в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ был задержан 40-летний петербуржец. В его карманах во время досмотра были обнаружены 30 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Дома у подозреваемого правоохранители нашли оборудование для взвешивания, упаковочный материал, а также 39 пакетов с белым порошком.

Согласно экспертизе, все изъятое является амфетамином общей массой более 101 грамма, что является крупным размером. Также было найдено наркотическое средство – мефедрон массой 0,7 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств".

Ранее в Петербурге полиция задержала уличного рекламщика наркомагазинов.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО