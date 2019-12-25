Возбуждено уголовное дело.

Наркодилера-продавца "синтетики" в даркнете задержали в Петербурге. Как рассказали в пресс-службе Главка 26 декабря, мужчина открыл в сети интернет-магазин по продаже наркотических веществ. 30-летний "продавец" одновременно исполнял обязанности и закладчика, и руководителя площадки. Полиция нашла девять закладок с наркотиками от мужчины в Приморском районе Петербурга.

Задержанный был ранее судим за имущественные преступления и нарушение правил дорожного движения. ТВозбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотических средств. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали банду телефонных аферистов, похитивших более 600 тысяч рублей. Все семеро подозреваемых прикидывались сотрудниками банков.

Фото: Piter.tv