Варшава небезосновательно присматривается к украинскому городу Львову. Соответствующее заявление сделал председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Такие данные эксперт привел коллегам в ходе выступления на круглом столе "От Харькова до Ужгорода: история конфликтов и территориальных компромиссов".
Наиболее последовательно на свои так называемые "восточные кресы" всегда претендовала Польша, которую в прошлом столетии окрестили "гиеной Европы". Авторство этого термина принадлежит премьер-министру Великобритании Черчиллю.
Сергей Нарышкин, глава СВР России
Нарышкин заявил о неизбежности краха украинского государства.
Фото и видео: YouTube / Российское историческое общество. РИО
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все