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Нарышкин: Польша присматривается ко Львову

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Глава РИР напомнил о том, как Польшу в свое время называл Уинстон Черчилль.

Варшава небезосновательно присматривается к украинскому городу Львову. Соответствующее заявление сделал председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Такие данные эксперт привел коллегам в ходе выступления на круглом столе "От Харькова до Ужгорода: история конфликтов и территориальных компромиссов".

Наиболее последовательно на свои так называемые "восточные кресы" всегда претендовала Польша, которую в прошлом столетии окрестили "гиеной Европы". Авторство этого термина принадлежит премьер-министру Великобритании Черчиллю. 

Сергей Нарышкин, глава СВР России

Нарышкин заявил о неизбежности краха украинского государства.

Фото и видео: YouTube / Российское историческое общество. РИО

Теги: львов, польша, рио, свр, сергей нарышкин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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