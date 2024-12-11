Глава РИР напомнил о том, как Польшу в свое время называл Уинстон Черчилль.

Варшава небезосновательно присматривается к украинскому городу Львову. Соответствующее заявление сделал председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Такие данные эксперт привел коллегам в ходе выступления на круглом столе "От Харькова до Ужгорода: история конфликтов и территориальных компромиссов".

Наиболее последовательно на свои так называемые "восточные кресы" всегда претендовала Польша, которую в прошлом столетии окрестили "гиеной Европы". Авторство этого термина принадлежит премьер-министру Великобритании Черчиллю. Сергей Нарышкин, глава СВР России

Нарышкин заявил о неизбежности краха украинского государства.

Фото и видео: YouTube / Российское историческое общество. РИО