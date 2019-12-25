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Напротив "Экспофорума" обнаружили останки 12 погибших времен ВОВ
Сегодня, 15:12
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Arinablinova

Напротив "Экспофорума" обнаружили останки 12 погибших времен ВОВ

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С сообщением о находке в отдел полиции обратился один из местных жителей

В воскресенье, 10 мая, в Пушкинском районе, недалеко от здания "Экспофорума", обнаружили останки 12 человек. Об этом рассказали представители АН "Оперативное прикрытие".

Остатки костей ног, рук и ключиц располагались совсем рядом с Петербургским шоссе. Эксперты уже успели установить, что останки принадлежат именно людям. На данный момент предполагается, что в указанном месте находилось захоронение времен Великой Отечественной войны.

Известно, что с сообщением о находке в отдел полиции обратился один из местных жителей.

Ранее мы писали, что в Ленобласти дачница обнаружила скелет пропавшего пенсионера.

Фото: Pixabay

 

Теги: вов, находка, скелеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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