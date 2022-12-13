Выдача направлений в детские сады Ленобласти начнётся с 15 апреля

Для зачисления ребёнка в группу у родителей будет 2 недели.

С 15 апреля в 47-ом регионе начнут выдавать направления в детский сад на 2023-2024 учебный год. Уведомления будут присылать родителям на электронную почту, либо через портал Госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Направления будут приходить до полного заполнения вакантных мест в группах. После их получения на зачисление ребёнка отводится 2 недели. Если в выбранном учреждении больше нет мест, родителям малыша предложат альтернативный вариант, на рассмотрение которого выделят 14 дней.

Добавим, что направления в детские сады Ленобласти будут выдавать с датой подачи заявления, годом поступления, а также возрастом ребёнка и льготами.

Ранее мы сообщили о том, что в МФЦ Ленобласти появился новый сервис по оплате госпошлин и штрафов с помощью QR-кода.

Фото: Правительство Ленобласти