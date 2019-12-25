Напавший с угрозами на петербургское радио мужчина требовал выхода в эфир

Неизвестный ворвался в студию Радио Шок и пообещал устроить взрыв в прямом эфире.

Во время записи программы на радиостанции "Шок" в Санкт-Петербурге произошел инцидент с нападением на ведущего. Неизвестный мужчина, ворвавшийся в студию, прервал эфир, угрожал физической расправой и заявлял о готовности устроить взрыв. Об этом сообщает информационный портал 78.ru со ссылкой на очевидцев события.

Инцидент произошел в студии радиостанции "Шок", расположенной на Обводном канале в Санкт-Петербурге. Неизвестный мужчина ворвался в студию в тот момент, когда шла запись эфира с участием писателя Глеба Стафеева. Нападавший грубо оттолкнул ведущего, занял его место и потребовал немедленно предоставить ему прямое эфирное время.

Со стороны злоумышленника прозвучали угрозы устроить взрыв, если его требования не будут выполнены. Информация о возможном задержании мужчины или его личности официально не подтверждена. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что автомобиль и ретротрамвай "Довлатов" столкнулись у станции метро "Площадь Мужества".

Фото: Piter.TV