Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении петербуржца, напавшего с топором на брокеров

В состоянии аффекта мужчина ранил топором трёх сотрудников организации.

Московский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Александра Скрипкина, который летом этого года напала на брокеров с топором. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Суду удалось выяснить причину столько агрессивного нападения. Как оказалось, Скрипкин передал некую сумму сотрудникам компании "БКС", которые, в свою очередь, обещали увеличить переданную сумму. В итоге работники компании стали требовать всё новых и новых вложений, а Скрипкин лишился своих денег.

В состоянии аффекта мужчина ранил топором трёх сотрудников организации. Один получил тяжёлое ранение, второй – средний вред здоровью, третий – лёгкий. Дело пока что не приняли к производству.

В Ленобласти мужчина убил собственного брата топором.