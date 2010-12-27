В Ленобласти мужчина убил собственного брата топором

Оказалось, что братья поссорились между собой и один из них на эмоциях нанес удар по голове другому.

В Подпорожском районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве собственного брата. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 14 октября. Местные жители обратились к полицейским и заявили, что у дома по улице Волкова лежит труп неизвестного мужчины. Стражи порядка поспешили на место преступления. Оказалось, что погибшим оказался 37-летний мужчина. Полиция начала поиски убийцы. В результате правоохранительные органы вышли на след 26-летнего брата, который был изобличен в произошедшем. Мужчина рассказал полиции, как они с братом поссорились. В результате он на эмоциях ударил его топором по голове. Затем преступник завернул труп в плед, вынес из квартиры и закопал на газоне в ста метрах от указанного дома.

Областной Следком возбудил уголовное дело по 105-ой статье УК РФ (Убийство).

Ранее Piter.TV сообщил, что в Петергофе полиция задержала сексуального маньяка.

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