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В Петергофе полиция задержала сексуального маньяка
Сегодня, 12:56
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В Петергофе полиция задержала сексуального маньяка

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Им оказался 22-летний местный житель.

В Петродворцовом районе задержан сексуальный маньяк, совершивший нападение на 38-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Нападение произошло 31 августа на территории лесопарковой зоны, недалеко от домов, расположенных по улице Юты Бондаровской. Областной следком возбудил уголовное дело по статье 131-ой УК РФ (Изнасилование).

Правоохранительные органы выяснили, что маньяком оказался 22-летний безработный местный житель. Он был изобличен в указанном преступлении. Насильника задержали по статье 91-ой УПК РФ.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Гатчинском районе мужчина остался без имущества. 

Фото: pixabay

Теги: новости ленобласти, петергоф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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