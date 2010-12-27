В Петергофе полиция задержала сексуального маньяка

Им оказался 22-летний местный житель.

В Петродворцовом районе задержан сексуальный маньяк, совершивший нападение на 38-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Нападение произошло 31 августа на территории лесопарковой зоны, недалеко от домов, расположенных по улице Юты Бондаровской. Областной следком возбудил уголовное дело по статье 131-ой УК РФ (Изнасилование).

Правоохранительные органы выяснили, что маньяком оказался 22-летний безработный местный житель. Он был изобличен в указанном преступлении. Насильника задержали по статье 91-ой УПК РФ.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Гатчинском районе мужчина остался без имущества.

Фото: pixabay