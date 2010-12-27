В Гатчинском районе мужчина остался без имущества

В Гатчинском районе злоумышленники обокрали 60-летнего мужчину, унеся с собой три телевизора, два шуруповерта и бензопилу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
О происшествии стало известно 14 октября. Пострадавший обратился в полицию около 17:30. Стражи порядка выяснили, что грабители посетили дом, расположенный на Клубничной улице в СНТ Лесное в ночь с 13 на 14 октября. Злоумышленники взломали входную дверь, похитили необходимое и скрылись с места преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье 158-ой УК РФ(Кража).
Ранее Piter.TV сообщил,что в Сланцах трое неизвестных напали на прохожего с ножом.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 )