В Сланцах трое мужчин напали на прохожего с ножом

Сейчас его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Полиция Сланцевского района Ленобласти получила телефонограмму, в которой сообщалось, что трое неизвестных мужчин напали на прохожего. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл 15 октября около 1:30 ночи недалеко от дома №11 расположенного по Почтовому переулку. Как только неизвестные ударили ножом потерпевшего, они сразу скрылись с места преступления. Примерно в 3:30 в приемный покой обратился 43-летний гражданин с колото-резанным ранением груди обратился к медикам. Врачи незамедлительно поместили пострадавшего в хирургическое отделение.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Ранее в Луге неизвестные вломились в квартиру к женщине.

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