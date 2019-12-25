За нападение на сожительницу с канцелярским ножом петербуржец отправится на принудительное лечение

Он напал на нее на детской площадке.

В Петербурге на принудительное лечение отправят 25-летнего местного жителя. Он на детской площадке в Колпино напал на свою сожительницу с канцелярским ножом. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Медицинское лечение прописали за нанесение 48-летней женщине нескольких ударов по телу. Пострадавшую удалось спасти из-за оперативного вмешательства медиков.

Уголовное дело направили в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу.

Разбойное нападение на магазин на улице Маринеско попало на видео.

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