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За нападение на сожительницу с канцелярским ножом петербуржец отправится на принудительное лечение
Сегодня, 12:43
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nastya960

За нападение на сожительницу с канцелярским ножом петербуржец отправится на принудительное лечение

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Он напал на нее на детской площадке.

В Петербурге на принудительное лечение отправят 25-летнего местного жителя. Он на детской площадке в Колпино напал на свою сожительницу с канцелярским ножом. Об этом сообщила пресс-служба МВД. 

Медицинское лечение прописали за нанесение 48-летней женщине нескольких ударов по телу. Пострадавшую удалось спасти из-за оперативного вмешательства медиков.

Уголовное дело направили в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу.

Разбойное нападение на магазин на улице Маринеско попало на видео.

Фото: pixabay

Теги: канцелярский нож, колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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