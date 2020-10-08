  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:19
122
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Разбойное нападение на магазин на улице Маринеско попало на видео

0 0

Полиция разыскивает злоумышленника.

Мужчина в медицинской маске напал на магазин в Кировском районе Петербурга. Неизвестный угрожал ножом. Кадры с камер видеонаблюдения поступили в распоряжение Piter.TV.

По информации ГУ МВД по Петербургу и области, 7 октября около 20 часов в полицию района обратилась продавец-кассир 1996-го года рождения. Девушка сообщила, что ранее в пункт выдачи заказов Интернет-магазина на улице Маринеско, 9 вошел неизвестный и похитил 71 тыс. рублей. Мужчина угрожал ей предметом, похожим на нож. После этого злоумышленник скрылся с места. 

Как узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах, речь идет о магазине "Lamoda". Мужчина неславянской внешности был одет во все черное и носил медицинскую маску. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Полиций разыскивает мужчину. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец совратил школьницу в конюшне в Парголово. 

Видео: Piter.TV

Теги: нападение, нож, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии