Разбойное нападение на магазин на улице Маринеско попало на видео

Полиция разыскивает злоумышленника.

Мужчина в медицинской маске напал на магазин в Кировском районе Петербурга. Неизвестный угрожал ножом. Кадры с камер видеонаблюдения поступили в распоряжение Piter.TV.

По информации ГУ МВД по Петербургу и области, 7 октября около 20 часов в полицию района обратилась продавец-кассир 1996-го года рождения. Девушка сообщила, что ранее в пункт выдачи заказов Интернет-магазина на улице Маринеско, 9 вошел неизвестный и похитил 71 тыс. рублей. Мужчина угрожал ей предметом, похожим на нож. После этого злоумышленник скрылся с места.

Как узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах, речь идет о магазине "Lamoda". Мужчина неславянской внешности был одет во все черное и носил медицинскую маску.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Полиций разыскивает мужчину.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец совратил школьницу в конюшне в Парголово.

Видео: Piter.TV